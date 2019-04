Stiri pe aceeasi tema

- Noua explozii, sase dintre ele aproape simultane, au lovit ieri mai hoteluri si trei biserici catolice din Sri Lanka, in timpul slujbei de Paste. Ultimul bilant indica 207 morti si peste 400 de raniti, dar numarul victimelor este asteptat sa creasca. Seful Politiei din Sri Lanka, Pujuth Jayasundara,…

- O bomba artizanala a fost gasita, duminica seara, pe aeroportul Bandaranaike International, cunoscut și sub numele de Aeroportul Katunayake sau Colombo International, la cateva ore dupa ce peste 200 de oameni au fost uciși intr-o serie de explozii care au avut loc in trei biserici catolice și mai multe…

- Cel putin 207 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat…

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…

- Imagini cutremuratoare: Sangeroase atacuri teroriste comise in duminca Pastelui Catolic.185 de morti si peste 500 de raniti.foto Bilantul victimelor atacurilor din Sri Lanka creste de la o ora la alta. Pana acum presa internationala anunta peste 185 de morti si aproape 500 sunt raniti dupa exploziile care…

- Cu zece zile inainte de exploziile care au vizat mai multe biserici și hoteluri de lux din Sri Lanka, poliția locala a primit un pot cu privire la posibile atacuri in ziua de Paște. Șeful poliției naționale a trimis o alerta despre intențiile unui grup islamist radical care intenționa sa atace cu bombe…

- Autoritatile din statul Sri Lanka anunta cel putin 137 de morti si sute de raniti in urma unor explozii la biserici si hoteluri din tara. Cel putin 6 explozii au fost confirmate, fiind vorba de trei biserici in Kochchikade, Negombo si Batticaloa. La lacasele de cult avea loc slujba de Paste.In Colombo…

- Sase explozii aproape simultane au lovit 3 hoteluri si 3 biserici catolice din Sri Lanka, in timpul slujbei de Paste. Potrivit BBC, sunt cel putin 50 de morti iar bilantul creste de la un minut la altul. Au fost vizate bisericile din Kochchikade, Negombo and Batticaloa, atacate chiar in timpul slujbei…