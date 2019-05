Bilanțul atacului din orașul japonez Kawasaki a crescut Doua persoane, printre care o eleva în vârsta de 12 ani, au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite într-o stație de autobuz din orașul japonez Kawasaki, de catre un barbat înarmat cu doua cuțite, transmite Mediafax, citând BBC și The Guardian.



A doua persoana care a decedat în urma atacului este un barbat în vârsta de 39 de ani. Autoritațile japoneze au anunțat ca și atacatorul, un barbat în vârsta de aproximativ 50 de ani, a decedat dupa ce și-a provocat mai multe rani în zona gâtului. Poliția nipona a informat ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros in Japonia. Mai multi copii care asteptau autobuzul in statie au fost atacati de u barbat cu un cutit, la Kawasaki, langa Tokyo. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care doua au decedat. Politia a confirmat ca o eleva a murit.

- O eleva a fost ucisa si cel putin 12 persoane au fost injunghiatet marti de un barbat care avea asupra lui un cutit intr-o statie de autobuz dintr-un oras situat in apropiere de capitala Japoniei, Tokyo, informeaza televiziunea NHK, citand politia, potrivit Reuters preluat de Mediafax.Vezi…

- 19 persoane, dintre care 13 eleve de scoala primara, au fost ranite dupa ce au fost injunghiate de un barbat intr-o statie de autobuz de langa o gara in orasul Kawasaki, la sud de Tokio.

- William Barr, secretar al Justitiei si procuror general al Statelor Unite, a declarat miercuri ca este de parere ca echipa de campanie a lui Donald Trump din timpul cursei prezidențiale din 2016 a fost "spionata" de autoritațile americane, informeaza Mediafax citând agenția The Associated…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Un barbat in varsta de 82 de ani a cazut din tramvai in orașul Arad, luni, dupa ce vatmanul a plecat din stație inainte ca ușile sa fie inchise. Barbatul a fost dus la spital, iar Poliția a declanșat o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul a avut loc, luni, in stația din Piața…

- Cel puțin o persoana a murit in urma atacului asupra tramvaiului din Utrecht , informeaza The Telegraph, care citeaza agenția de presa Dutch ANP. Poliția olandeza trateaza acest incident ca pe un posibil atac terorist. Potrivit presei locale, barbatul care a deschis focul a fugit intr-o mașina. Un…