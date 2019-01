Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata joi in apropiere de o academie de poliție din Bogota, intr-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca pe un "act terorist mizerabil", relateaza AFP.

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist produs marti la un complex hotelier din capitala Kenyiei, Nairobi, atentatul fiind revendicat de gruparea Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, informeaza postul BBC.

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- Bilantul atacului de la Strasbourg a fost revizuit inca o data. Sunt doua persoane decedate, iar una se afla in moarte cerebrala. De asemenea, 12 oameni au fost raniti, dintre care sase sunt in stare grava. Intre timp, politia franceza incearca sa dea de urmele ucigașului.

- Bilantul atacului armat comis in aceasta seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters. Autorul atacului armat se afla pe o lista de supraveghere a serviciilor de securitate interna din Franta, fiind suspectat ca prezinta un risc…