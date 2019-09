Bilanțul atacului armat din Texas a crescut la șapte morți Numarul persoanelor decedate în urma atacului din orașul Odessa din statul american Texas a crescut la șapte, potrivit autoritaților locale, care au informat ca înca nu au reușit sa determine motivul pentru care atacatorul a deschis focul, informeaza site-ul agenției DPA, citata de Mediafax.

Atacatorul a ranit peste 20 de persoane, printre care și trei polițiști înainte de a fi împușcat mortal. Potrivit șefului Poliției din Odessa, Michael Gerke, cea mai tânara victima avea 17 ani, iar cea mai în vârsta avea 57 de ani.



