Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Valorizindu-l drept istoric, am reprodus pe cristoiublog.ro, reluat și de Evenimentul zilei la rubrica Gindul lui Cristoiu, discursul ținut de Cristina Tarcea, președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție la paranghelia de tip publicitar care a fost ceea ce s-a numit oficial Bilanțul DNA din 28 februarie…

- 4 martie 1977, ora 21:22:22. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si cu o durata de circa 56 de secunde zguduia Romania. Bilantul? 1.570 de victime, majoritatea in Bucuresti, 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte prabusite in toata tara. In 2017, cu

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, un alt deces din cauza virusului gripal, fiind vorba despre o femeie în vârsta de 76 de ani din judetul Cluj, nevaccinata antigripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 69.

- Echipele din Romania s-au intalnit de zeci de ori in cupele europene cu cele din Spania, unul dintre cele mai titrat campionate din lume. Bilantul este in procent majoritar echipelor spaniole. O singura echipa din Romania a reusit sa invinga trei mari cluburi din Spania.

- Presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a vorbit miercuri, la bilantul DNA, despre perioada de criza prin care trece justitia din Romania. "Desi suntem la un moment de bilant, cand se spun vorbe frumoase si se exprima aprecieri, nu putem sa nu recunoastem ca Justitia in general si mai ales parchetele trec…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca, in ultima perioada, au loc manifestari virulente si incercari de manipulare pentru decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si pentru subordonarea Justitiei, punctand ca acest fapt este inadmisibil. "Directia Nationala Anticoruptie, ca parte…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat, miercuri, DNA pentru activitatea pentru ca functioneaza eficient si este in prima linie a luptei anticoruptie. Prezentam principalele declaratii ale presedintelui: "DNA este o institutie care functioneaza eficient si care se afla deja de ani buni in prima linie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si a acuzat ca mai multe persoane cu probleme penale s-au unit in incercarea de a discredita magistratii care i-au anchetat. "Din pacate, asistam…

- Relațiile bilaterale ale R. Moldova cu Romania și agenda europeana au fost subiectele discutate de catre viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, in cadrul vizitei de lucru la București (19 februarie).

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.Citeste si: Declaratia MOMENTULUI – Victor Ponta, atac voalat la Iohannis: ’As fi vrut sa fiu CONSILIERUL presedintelui Romaniei...’…

- Spray-urile contra gandacilor sunt o solutie de moment, deoarece acestia apar o data la 14-21 de zile, iar la nivel mondial nu exista niciun produs care sa omoare ouale de gandaci. Singura solutie este de a ii tine sub control, a spus Sorin Boaje in cadrul emisiunii de business ZF Live. …

- Edi Iordanescu a dorit sa inchida cateva conturi la finalul partidei in care Astra a lasat in play-out Dinamo. "Cainii" au ajuns intr-o situatie foarte delicata atat cu fanii, cat si cu conducerea clubului, dupa ce au ajuns in a doua jumatate a clasamentului. Antrenorul Astrei a avut…

- O femeie de 60 de ani, nevaccinata antigripal, este al 53-lea deces confirmat ofcial ca fiind din cauza gripei, de la debutul sezonului rece, potrivit Realitatea.net. Specialiștii Institutului Național de Sanatate Publica au anunțat decesul cu numarul 53 in Romania. ...

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a facut astazi totalurile vizitei sale de lucru desfașurate in perioada 19-21 februarie in Romania, relateaza MOLDPRES. In cadrul unei conferințe de presa, oficialul a declarat ca la București a avut intrevederi cu reprezentanții Parlamentului…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România a ajuns la 37, dupa ce medicii au confirmat moartea altor doua persoane, o femeie de 61 de ani și un barbat de 84 de ani.Astfel, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Vasile Avram a fost delegat de CCA, duminica seara, la Derby de Romania, bifand astfel al patrulea Dinamo-Steaua din cariera, egaland numarul de Derby-uri arbitrate de legendarul Nicolae Rainea. Arena Naționala din București e gata sa gazduiasca un nou meci de gala intre cele mai importante echipe din…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au decedat din cauza gripei. Ambii pacienți aveau condiții medicale preexistente iar in timp ce pentru femeia de 84 de ani medicii nu știu daca a fost sau nu vaccinata, barbatul din Iași nu era vaccinat antigripal. Centrul…

- Aceasta zi a adus emotii pentru doua jucatoare din Romania participante la turneul WTA de la Doha. Irina Begu a fost eliminata in timp ce Sorana Cirstea a facut pasul catre turul doi al competitiei. Irina a fost invinsa in doua seturi de sportiva din Australia, Samantha Stosur. Aceasta s-a impus…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al 20-lea deces. Mai multe spitale din tara si Capitala sunt in carantina. O femeie de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma complicatiilor cauzate de gripa sezoniera (de tip B), medicii afirmand ca in prima…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, pana in anul 2022 in Europa si 2021 in Oceania, se arata intr-un nou studiu realizat de EY. Rezultatele acestuia arata ca pietele americane vor atinge paritatea off-grid…

- Romania a avut sase sportive pe tabloul principal in proba de simplu. Dintre ele, doua au avansat pana in turul III, iar Halep e deja in optimi. Din pacate, la masculin, rezultatele au fost extrem de slabe, atat la simplu, cat si la dublu.

- Mii de oameni fara curent, drumuri blocate, scoli inchise, curse aeriene intarziate si un barbat gasit mort in zapada este bilantul pana la aceasta ora a codului portocaliu de ninsori si viscol in 18 judete din tara.

- Cel mai nou magazin online din România, dedicat parinților de copii sub trei ani, folosește un sistem software care îi permite sa proceseze comenzile chiar și în 15 minute. Este vorba despre soluția WMS de la Senior Software pentru optimizarea spațiului de depozitare și automatizarea…

- Liberalizarea pieței gazelor naturale continua sa afecteze buzunarul consumatorilor romani. Incepand cu 1 aprilie 2017 prețul pe care furnizorii il platesc producatorilor interni de gaze naturale nu mai este stabilit de autoritați, ci de cererea și oferta de pe piața. Drept urmare, prețul…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma furtunilor produse in ultimele zile in Madagascar, au anuntat luni autoritatile, scrie Reuters, preluat de Romania TV. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor.Ciclonul tropical…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, i-a raspuns in stilul caracteristic lui Paul Scholes, dupa ce fostul international englez a criticat jocul pe care il practica fosta sa formatie. Portughezul spune ca ii doreste lui Paul Scholes sa aiba macar un sfert din succesul sau ca antrenor.…

- Familia Regala iși prezinta, marti, activitatea publica pe anul trecut, cat si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania, care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat. Reprezentații Casei Regale mai precizeaza ca „toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au declarat surse oficiale,…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Federal Communications Commission (FCC) a votat pe 14 decembrie pentru a elimina regulile care asigurau neutralitatea internetului in SUA. Acesta este un principiu conform caruia toti utilizatorii de internet trebuie tratati in mod egal de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii. Masura deschide…

- Cele mai eficiente masti faciale naturale pentru iarna In sezonul rece incercam sa ne protejam pielea cat mai bine cu putinta. Tocmai de aceea, e necesar sa-i acordam tenului un plus de atentie iarna, iar mastile naturale, facute acasa sunt cele mai eficiente. Avocado cu ulei de masline Ingrediente:…

- Accident teribil în Buzau. Directoarea unei școli generale a dat cu mașina peste mai mulți parinți. Evenimentul s-a produs chiar la intrarea în curtea școlii. Printre victime nu se afla copii. George Crețu, purtatorul de cuvânt ISU Buzau, a declarat pentru B1 TV ca…