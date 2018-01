Bilanţul alunecărilor de teren din California a ajuns la 19 victime Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA.



Presa locala a confirmat faptul ca victima este Morgan Christine Corey, o tanara in varsta de 25 de ani. Sora mai mica a victimei, Sawyer, in varsta de 12 ani, a fost descoperita la randul ei decedata in urma cu cateva zile.



Politia a anuntat ca alte cinci persoane sunt in continuare date disparute in urma alunecarilor de teren care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

