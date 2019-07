Bilanțul administrației aiudene, după prima ediție a “Serbărilor Meșteșugarilor”. Pași concreți spre un Aiud turistic Ziarul Unirea Bilanțul administrației aiudene, dupa prima ediție a “Serbarilor Meșteșugarilor”. Pași concreți spre un Aiud turistic „Aiudul a fost plin de viața weekendul acesta” au spus prin gesturi și cuvinte sute de aiudeni Oricine iubește Aiudul dorește ca acesta sa renasca. Investițiile și evenimentele renasc turismul aiudean! Aiudenii s-au dovedit a fi un public deosebit de receptiv cu ocazia unui eveniment ieșit din cotidianul festivalurilor locale.... Bilanțul administrației aiudene, dupa prima ediție a “Serbarilor Meșteșugarilor”. Pași concreți spre un Aiud turistic Ziarul Unirea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Oricine iubește Aiudul dorește ca acesta sa renasca. Investițiile și evenimentele renasc turismul aiudean! Aiudenii s-au dovedit a fi un public deosebit de receptiv cu ocazia unui eveniment ieșit din cotidianul festivalurilor locale. Stilurile de muzica necomerciale, meșteșugarii de diferite etnii,…

- Ziarul Unirea Serbarile Meșteșugarilor, la Aiud. Prima ediție a unui eveniment care se dorește a fi de tradiție Investițiile și evenimentele renasc turismul aiudean! Punerea in valoare a Cetații Aiudului, cu ale sale 9 turnuri aparținand breslelor meșteșugarești, a inspirat organizarea primei ediții…

