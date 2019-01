Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise in urma unui accident feroviar produs miercuri in Danemarca, pe un pod, au anunțat reprezentanții poliției locale, citați de Reuters.Politia daneza nu a oferit inca informatii despre numarul mortilor si ranitilor. Potrivit presei daneze, accidentul s-ar fi…

- Autoritațile au identificat marți alte șase persoane decedate in orașul Paradise din nordul statului american California, bilanțul total al victimelor incendiilor de vegetație ajungand la 48 de morți, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Noul bilanț a fost anunțat de șeriful Kory Honea…

- Ce putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe in Sicilia, numarul victimelor in intreaga tara ajungand la 29 de persoane, au anuntat duminica oficiali italieni citati de Reuters si AFP.

- Ce putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe in Sicilia, numarul victimelor in intreaga tara ajungand la 29 de persoane, au anuntat, duminica, oficialii, citati de Reuters si AFP.Alunecarile de teren si inundatiile au provocat moartea a 12 persoane in regiunea Palermo, este cifra…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata duminica dupa deraierea unui tren in nord-estul Taiwanului, au anuntat autoritatile, revizuind in scadere bilantul celui mai tragic accident feroviar de pe insula dupa mai mult de un sfert de secol, transmite AFP preluata de Agerpres. Administratia…