- DUREROS… Dupa aproape o saptamana de la cumplitul accident soldat atunci cu cinci morți pe o șosea din județul Vaslui, care strabate comuna Tutuva, o alta tanara din Iași, si ea victima a tragediei, a pierdut lupta cu viața. Din pacate, o fetița a ramas orfana. Nici tatal fetitei, din pacate, nu a supraviețuit,…

- Bogdan Topriceanu, tanarul care a provocat accidentul infiorator din Vaslui in urma caruia cinci oameni a murit, era șofer de camion. Tanarul de 31 de ani urma sa se casatoreasca in august cu logodnica sa. Devastata de durere, mama lui Bogdan a venit din Italia ca sa-și ingroape fiul. Bogdan era din…

- Cinci persoane au murit in aceasta noapte iar alte șapte au fost ranite grav, in urma coliziunii dintre trei mașini. Accidentul s-a produs pe Drumul European 581, in zona localitații Badeana, județul Vaslui, Romania.

- Bilantul accidentului produs joi intr-o mina de carbune din estul separatist al Ucrainei a ajuns sambata la 17 morti, transmite AFP, preluand o agentie de presa locala. Bilantul anuntat vineri era de...