- Cel putin cinci persoane au fost ucise, joi dimineata, la Kabul, intr-un atentat sinucigas care a fost urmat la scurt timp de alte doua explozii, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres. Un kamikaze aflat pe o motocicleta s-a aruncat in aer in apropierea unui microbuz in estul capitalei…

- Militantii talibani coordoneaza atacuri aproape zilnic in ciuda progreselor facute de Statele Unite in discutiile de pace cu acestia pentru a incheia un razboi care dureaza de aproape 18 ani. Atacul nu a fost revendicat si a avut loc la cateva ore dupa ce talibanii au detonat doua bombe in fata sediului…

- 'Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma unei explozii azi (vineri) la Kabul', a indicat pe Twitter un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii, Wahidullah Mayar, adaugand ca toate persoanele ranite au fost internate in spital. Bilantul de patru morti a fost confirmat…

- SUA au condamnat atentatul cu masina-capcana precum si atacul armat din Kabul care s-au soldat luni cu sase morti si zeci de raniti, intre care aproximativ 50 de elevi, relateaza AFP. "Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod…

- Un atac cu masina-capcana si cu arme de foc in capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, relateaza AGERPRES.Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat…

- Fortele de securitate afgane luptau luni cu indivizi inarmati intrati cu forta intr-o cladire din capitala Kabul, dupa ce de dimineata, la o ora de varf, explozia unui camion incarcat cu bombe langa un sediu al Ministerului apararii ranise cel putin 100 de persoane, intre care 35 de elevi ai unei scoli…

- Hackerii au accesat sistemele a zeci de companii de telecomunicatii si au furat un volum urias de date, pe parcursul unei campanii de spionaj derulate in sapte ani, potrivit companiei americano-israeliene de securitate cibernetica Cybereason, care a identificat legaturi cu activitati anterioare chineze…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP citat de Agerpres.roDeflagratia s a produs in jurul orei locale 08:40 04:10 GMT atunci cand un automobil…