Bilant turistic de Revelion: in ce destinatii noi si-au petrecut romanii vacanta si cat au cheltuit

- Peste 167.000 de turisti romani au cheltuit in statiunile din tara de Revelionul 2017/2018 aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de anul anterior, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De ...

- Zeci de romani care au petrecut Revelionul intr-o statiune din Serbia au facut toxiinfectie alimentara. Acestia afirma ca s-au simtit rau dupa ce au mancat la hotelul unde erau cazati. Conducerea hotelului neaga insa ca mancarea ar fi fost de vina.

- Andreea Marin a decis sa plece in Austria inainte de Revelion si s-a cazat la Hotelul Gut Brandlhof, aflat la poalele muntilor, in regiunea Steinemes Meer, la 5 km de Saalfelden si la aproximativ 50 km de Salzburg.

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor sa arate lumii ca nu profita de statutul lor privilegiat de cuplu regal. Și cel mai recent act de acest fel a fost faptul ca cei doi au ales sa zboare spre destinația lor de vecanța de Anul Nou la clasa economy a unui curse de linie, avand locuri chiar…

- Vacanta cu ghinion pentru mai multi turisti romani, care si-au petrecut Revelionul intr-o statiune montana din Serbia. Romanii au ajuns acolo cu masinile personale, insa, autoturismele, lasate in parcarea hotelului unde erau cazati, au disparut ori au fost sparte. Turistii au anuntat imediat autoritatile…

- Olguta Vasilescu a petrecut de Revelion in Cuba, impreuna cu iubitul ei, Claudiu Manda. Ministrul Muncii si presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI au fost fotografiati A in timp ce se relaxau intr-un hotel din Havana, capitala statului cubanez.

- Neașteptat de mulți vasluieni au trecut in noul an in centrul municipiului reședința, pe platoul din fața Palatului Administrativ. Ei au avut parte de un spectacol grandios de artificii, care a durat peste zece minute. In ciuda frigului de afara, la ora 0, in Piața Civica erau aproape 5.000 de persoane,…

- Aproximativ 300 de cugireni au petrecut cumpana dintre ani pe esplanada din fața Bisericii Ortodoxe ” Adormirea Maicii Domnului „. Cu mic, cu mare, oamenii s- au adunat in jurul orei 23. 30 , la locul devenit deja tradițional pentru cei care ies din casa la trecerea dintre ani, pe bulevardul central…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Pentru Gigi Becali e deja o traditie sa-si petreaca Revelionul in Poiana Brasov. Iar el tine la traditii. Acum se bucura de libertate, spune el. De libertatea de a nu avea program. Singura datorie pe care o indeplineste insa zilnic, negresit, este mersul la biserica.

- Romanii sunt destul de traditionalisti atunci cand vine vorba de Revelion. Potrivit unui sondaj, 60% dintre ei vor petrece in aceasta noapte acasa, in familie. Foarte putini alaturi de prieteni

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…

- Ploiesteanca, martora la un scandal monstru in autocarul care transporta romanii veniti din Germania. De sarbatori, romanii plecati in strainatate se intorc acasa alaturi de familiile lor sa petreaca Craciunul si Revelionul impreuna. La fel au facut si cativa romani veniti de la munca din Germania,…

- Peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa și distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- "Dupa 28 de ani de pseudo-democrație, Romania este mai dezbinata ca oricand. In acest moment, putem vorbi chiar de doua Romanii, una MUTA, a imbuibaților, și una VOCALA, combativa dar neputincioasa, formata din restul populației.", a scris Dan Vasile Mihale intr-un editorial publicat pe Realitatea.net."Prima,…

- Am stat de vorba cu vedeta Prima TV despre cum arata primele ei sarbatori in calitate de mama. Iar adorabila ei fetița de doar șapte luni, Maira, pur și simplu ne-a topit. Diana, pe cine avem noi aici, la primul ei Craciun? Ea este Maira Sofia și, pe 20 decembrie, face șapte luni. Este minunata. Ma…

- Romanii prefera pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre zone mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania-Sicilia si Bologna, potrivit unei analize realizata de vola.ro. In acelasi timp, si destinatiile…

- Revelionul bate la ușa. Daca nu te-ai decis inca unde sa-l petreci, poți lua in calcul, pe ultima suta de metri, o vacanța intr-o țara indepartata. Agențiile au, inca, oferte atragatoare. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Petrecerea dintre ani in țarile calde, o vacanța prelungita de mii de…

- Romanii sunt din ce mai dornici de evenimente inedite pentru a marca momentele importante din viata lor, iar nuntile organizate pe plaja sunt un trend in crestere in randul acestora. Ioana Selner, fondatoarea Nunta pe plaja ne-a povestit ce destinatii prefera romanii si ce buget aloca pentru asemenea…

- Destinații turistice in Romania pentru vacanța de iarna? Aflați in goana dupa locuri exotice și calduroase, romanii uita de frumusețile patriei. Insa aceste trei locuri de poveste pot face pe oricine sa se razgandeasca și sa petreaca sarbatorile de iarna pe meleaguri romanești.

- Produsul Intern Brut a crescut cu 7% in primele 9 luni din 2017 fata de perioada similara a anului trecut, crestere datorata in primul rand sumelor pe care le-au cheltuit gospodariile, al caror volum s-a majorat cu 9,7%, a anuntat INS.

- Brokerul Cristian Sima, fost șef al Bursei din Sibiu, plecat in Elveția, in urma unor acuzații privind diverse tranzacții financiare ale unor clienți romani, și-a scos la inchiriere, pe platforma Airbnb, vila din St Moritz, stațiune alpina din Elveția, invitand turiștii romani sa petreaca Craciunul…

- Potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa. „Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Doi turiști americani au fost arestați pe aeroportul Don Mueang din Thailanda, chiar înainte sa paraseasca țara. Barbații în vârsta de 38 de ani au pozat fara pantaloni, în fața unui templu. Mai mult, tinerii au postat fotografia pe rețelele de socializare, potrivit…

- Conform celui mai recent raport de date statistice publicat de ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.Astfel, traficul…

- Romanii vor avea o mini-vacanța de Craciun și de Anul Nou. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. Și de Anul Nou vor fi tot patru zile libere: cele doua din weekend si 1 si 2 ianuarie, libere de la stat. Sfantul Andrei, care va fi intr-o…

- Romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun, adica patru zile. Acest lucru este posibil pentru ca 25 decembrie pica anul acesta intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. Situatia se va repeta si de Anul Nou, cand vor fi tot patru zile libere: cele doua din weekend…

- Statuia, realizata din fier beton in numai trei zile, dupa cum afirma Catalin Mihalache, este amplasata in curtea artistului, din satul Prooroci, comuna Milcov, alaturi de o statuie tip caricatura a lui Smiley, de o sculptura infațișand-o pe Alba-ca-Zapada și de o statuie de patru metri a unui personaj…

- Creștere spectaculoasa a numarului de persoane care au zburat cu avionul de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre destinațiile de vacanța, in acest sezon estival. Potrivit reprezentanților aeroportului timișorean, sezonul estival a adus o crestere de 20% la numarul de pasageri pe cursele de vacanta.…