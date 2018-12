Potrivit CPJ, 53 de jurnalisti au fost ucisi intre 1 ianuarie si 14 decembrie 2018, fata de 47 pe tot parcursul anului 2017. Din acest total, 34 au fost vizati in mod deliberat - inclusiv jurnalistul saudit Jamal Khashoggi - fata de 18 anul trecut. In schimb, numarul de jurnalisti ucisi in conflicte este cel mai scazut din 2011, cu 13 decese in 2018, potrivit CPJ, care explica aceasta scadere partial ca urmare a dificultatii accesului in conflicte din Siria sau Yemen. Raportul CPJ, cu sediul la New York, este scazut fata de cel publicat la Paris de catre RSF, potrivit careia 80 de jurnalisti…