- Nouazeci si opt de persoane au murit si cel putin 200 au fost spitalizate in nord-estul Indiei dupa ce au consumat alcool contrafacut, au declarat sambata autoritatile locale, la mai putin de doua saptamani dupa un caz identic care a facut o suta de morti in nordul tarii, relateaza...

- Un vant arctic inghetat cunoscut ca „vortex polar” a adus temperaturi minime record in cea mai mare parte a zonei de centru din SUA, scrie The Guardian, relateaza News.roCitește și:Franța susține ca Nicolas Maduro ignora apelurile facute pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale…

- Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) anunța ca aproximativ 2.300 de migranti au murit inecati doar in Marea Mediterana in anul 2018. La nivel mondial, numarul persoanelor decedate este de 4.592, informeaza site-ul agentiei ANSA, citata de...