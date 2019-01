Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 2.297 de imigranti au murit inecati in Marea Mediterana in anul 2018, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), precizand ca, la nivel mondial, numarul persoanelor decedate este de 4.592, informeaza site-ul agentiei ANSA.

- Caz tragic in sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 36 de ani a murit, ieri, dupa ce a fost acoperit de un morman de paman și de o placa de beton in timpul ce sapa un șanț in ograda.

- Un detinut a murit electrocutat incercand sa evadeze dintr-o inchisoare din sudul Thailandei in noaptea de Craciun, a anuntat politia thailandeza marti, informeaza AFP preluata de Agerpres. "Un responsabil a gasit trupul lui pe zidul inchisorii, inalt de sase metri, dupa ce (detinutul) s-a…

- Peste 15.000 de migranti care au incercat fara succes si cu riscul vietii lor sa traverseze Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa au fost repatriati din Libia spre tara lor de origine de la inceputul anului, a anuntat vineri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), relateaza AFP citat…

- Peste 2.000 de migranti si refugiati au murit din ianuarie traversand Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, a anuntat marti ONU, precizand ca mai mult de jumatate dintre ei si-au pierdut viata incercand sa ajunga in Italia, relateaza AFP, informeaza #mce_temp_url#Agerpres."In jur de…

- Potrivit imaginilor prezentate de Anadolu, camionul s-a prabusit de pe o autostrada intr-un canal de irigatie, dupa ce a trecut de trecut prin parapet, scrie news.ro. Potrivit agentiei private Demiroren, numarul mortilor se ridica la 18, fiind inregistrati si multi raniti. Citeste si Turcia…