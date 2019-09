Bilanț Salvamont: Zece oameni au murit pe munte, în luna august Zece oameni au murit pe munte in luna august. Salvamontiștii au salvat aproape 800 de persoane, din care peste 200 au fost predate serviciilor SMURD, Ambulanța sau elicopterelor de salvare, anunța MEDIAFAX. Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania (A.N.S.M.R.) și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea, pe luna august a anului 2019, a celor 42 de structuri județene sau locale salvamont din cele 24 de județe cu activitate de salvare montana din Romania. Luna august este caracterizata ca o perioada cu activitate turistica intensa, cu un numar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

