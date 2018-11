Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Consiliului Județean Sibiu a avut loc, recent, ultima intalnire de lucru trimestriala a reprezentanților Regiunii Centru, reuniți in forul deliberativ al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru. Cei 24 de membri ai Consiliului au dezbatut subiectele propuse pe Ordinea de zi a ședinței,…

- La Sibiu a avut loc, la sfarșitul lunii octombrie, Seminarul Regional eTwinning, dedicat directorilor de școli și cadrelor didactice inscriși pe platforma eTwinning, din județele Alba, Brașov, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Valcea. La acest eveniment a participat in calitate…

- 211 ambulanțe pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, vor fi achiziționate cu fonduri REGIO. Peste 20 de autospeciale ar urma sa fie achiziționate pentru județul Covasna. Intr-un comunicat transmis de reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru se arata ca ieri…

- Peste 700 de kilometri din infrastructura rutiera de interes local și regional a fost modernizata prin fonduri europene. Prin trei programe europene, PHARE 2004-2006, POR 2007-2013, POR 2014-2020, primariile și consiliile județene din cele 6 județe ale Regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in ora urmatoare in judete din zona Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:30, in judetele Brasov, Alba, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si…

- Avertizari cod galben de averse, descarcari electrice si vant puternic Noua judete se afla la aceasta ora sub avertizari cod galben de averse, descarcari electrice si vânt puternic. Pâna la 19:15, astfel de fenomene sunt prognozate în localitati din Brasov, pâna la…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe atenționari cod galben de ploi cu descarcari electrice, valabile in urmatoarea ora. Astfel, in județele Brașov, Alba, Covasna, Harghita și Mureș atenționarea cod galben este valabila pana la ora 16.30.In județele Cluj și Tulcea codul galben este in…

- Anul acesta Kurtoskalacs - Festivalul Deliciilor Dulci, editia a doua, se va desfasura la Sfantu Gheorghe in perioada 7-9 septembrie. In cadrul conferintei de presa care a anuntat evenimentul, organizatorii au declarat ca se asteapta inscrierea la concurs a peste douazeci de echipe, se va prepara kurtoskalacs-ul…