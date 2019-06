Bilanț provizoriu al inundațiilor din sudul județului Alba: Zeci de gospodări și autoturisme distruse, peste 20 de persoane salvate de pompieri Valea Sebeșului s-a aflat astazi sub cod portocaliu de precipitații abundente. Din cauza acestora și a scurgerilor de pe versanți s-a forma o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Viitura a facut pagube foarte mari in comuna Pianu. Aici podurile au fost luate de ape și s-a intrerupt furnizarea curentului electric. Localnicii din Pianu au fost luati prin surprindere de ploaia care a aparut din senin. Dupa numai cateva zeci de minute mai multe drumuri au devenit adevarate parauri alimentate de apa care curgea… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

