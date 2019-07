Ucrainenii au fost chemați duminica, 21 iulie, la urne, in cadrul alegerilor legislative anticipate. Potrivit unui sondaj realizat la ieșirea de la urne, partidul președintelui Zelinski, «Servitorul poporului»(«Sluha Narodu» in ucraineana) se afla pe primul loc ca numar de voturi, obținand, conform unor cifre inca provizorii, un scor-record de aproape 43,9% din sufragii. «Suntem recunoscatori poporului ucrainean pentru sprijinul acordat…Nu-i vom lasa pe ucraineni sa se prabușeasca», a declarat președintele ucrainean in declarația facuta duminica seara la sediul central electoral al partidului…