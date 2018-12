Bilanț program guvernare PSD-ALDE. Care sunt marile surprize Obiective indeplinite Marirea pensiilor. Punctul de pensie a crescut de la 1 iulie 2018 de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, exact cum era prevazut in documentul guvernamental. In plus, și pensia minima s-a majorat la 640 lei, tot de la 1 iulie 2018, și astfel aproape un million de pensionari, majoritatea care au lucrat in agricultura pentru cacooperativele agricole inainte de 1989, au beneficiat de venituri mai mari. Majorarea salariilor. In Programul de Guvernare scrie negru pe alb ca "salariul minim net va crește anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariului minim va fi discutata in sedinta de Guvern de vineri si va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019, a anuntat premierul Viorica Dancila. Ea a catalogat drept ”speculatii nefondate” informatiile potrivit carora salariile si pensiile vor fi inghetate anul viitor, scrie news.ro."Adoptam…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a majorat joi salariul minim cu 150%, a sasea crestere din acest an in cadrul unui plan de reforma economica ce nu a reusit sa tina sub control inflatia endemica, scrie agerpres.ro.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in emisiunea Subiectiv, și despre salariul minim. „Nu este niciun blocaj, noi am avut in plan sa o facem din noiembrie, sindicatele ne-au certat, noi ieșisem cu 2.050, ni s-a atras atenția ca trebuie sa fie 2.080. Am avut in plan sa o facem in noiembrie,…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in ...

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declarat duminica seara ca in urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens. „Saptamana viitoare…

- Sistemul public de pensii din Romania are tot mai multe probleme, pe care nicio lege cadru din ultimii 20 de ani nu le-a rezolvat. Așa incat o noua lege a pensiilor era necesara! Din pacate, noul proiect, adoptat recent de Guvernul PSD-ALDE, nu pare sa rezolve mulțimea de neconcordanțe și inechitați.…

- S-a mai facut un pas pentru derularea programului Start-up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat a publicat, marți, 23 octombrie, proiectele pentru Ghidul solicitantului și Procedura de implementare a programului Start-Up Nation 2018. „Ediția din…