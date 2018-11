Bilanţ pesta porcină în România: 1.062 focare în 276 de localităţi, 356.144 de porci eliminaţi De asemenea, au fost inregistrate 142 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 356.144 de porci afectati de boala. Autoritatea veterinara sustine ca au fost stinse pana la aceasta data 5 focare in judetul Satu-Mare, iar unitatea de procesare a carnii S.C. Carniprod SRL, din judetul Tulcea, si-a reluat activitatea, in data de 14 august 2018. Potrivit surse citate, cele mai multe focare sunt in continuare in judetele Tulcea - 566, dintre care 5 focare la exploatatii comerciale si un focar la o exploatatie de tip A si 67 de cazuri la mistreti, in Ialomita - 125 de focare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

