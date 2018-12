Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 291 de pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe, in perioada 25-26 decembrie, au anunțat, ieri, reprezentanții instituției. Cele mai multe cazuri, 74, au fost cele de medicina interna, se precizeaza…

- Echipajele de pe ambulanțele aparținand serviciului public al județului Prahova vor avea parte de 12 autosanitare noi, care vor intra in cel mai scurt timp in activitate. Sambata, ambulanțele de tip B2 vor ajunge la Ploiești, unde vor completa – in sfarșit – parcul auto al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un accident a avut loc, marti dimineata, in localitatea Jucu, unde un autoturism a fost lovit de o locomotiva. Acolo au intervenit doua autospeciale de descarcerare, o ambulanta de terapie intensiva SMURD si doua echipaje ale…

- Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza, intr-o sala a Judecatoriei Vaslui, cand unui deținut de la Penitenciarul Iași care cerea eliberarea condiționata a cazut brusc din picioare. Preluat de o ambulanța SMURD, barbatul de 40 de ani a fost dus la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, unde medicii au…

- „La accident se deplaseaza 1 autospeciala de stingere tip ASAS, 1 echipaj descarcerare, SMURD Arad, 2 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean”, au mai transmis reprezentanții ISU Arad. Momentan DN 7 este blocat pe ambele sensuri de mers. UPDATE: Cei doi șoferi, incarcerați Potrivit informațiilor…

- Un barbat in varsta de 41 de ani și-a injunghiat tatal cu o foarfeca. Incidentul a avut loc aseara in satul Bratești, comuna Șirna, județul Prahova. In noaptea de marți spre miercuri, barbatul a inceput sa bea cu tatal sau, in varsta de 69 de ani, a anunțat observatorulph.ro . Dupa ce tatal l-a jignit,…

- N. Dumitrescu Plecand de la faptul ca nu e prahovean care sa nu fi avut in spital pe cineva din familie, o ruda sau un prieten, nu de putine ori considerandu-se ca grija medicilor pentru pacienti trebuie recompensata sau conditionata cu o altfel de “atentie”, administratia prahoveana a lansat, recent,…

- Caz scandalos la Spitalul de Urgența Alexandria, unde mai multe infirmiere au fost filmate in timp ce mancau semințe la Unitatea de Primiri Urgențe, iar pacienții așteptau la coada pentru a primi ajutor. Conducerea unitații medicale susține ca a acuzațiile nu se confirma și ca așteapta depunerea unei…