Bilanţ la Ministerul Muncii. Anunțul ministrului interimar al Muncii, Marius Budăi Potrivit acestuia, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si exista un numar record de contracte de munca inregistrate in Revisal: 6.465.354 contracte de munca aferente unui numar record de 5.609.060 salariati activi. Acesta a subliniat ca cifra nu include functionarii publici si personalul din sistemul de ordine publica si aparare, numarul total al angajatilor din Romania fiind mult mai mare, de aproximativ 7 milioane, si depasind, in prezent, numarul pensionarilor (4,9 milioane). Demnitarul a atras atentia ca Guvernarea PSD lasa romanilor un salariu minim brut pe economie de 2.080… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

