Bilant la Jandarmeria Maramures. Vezi cifrele pe 2018

- Acum, in perioada Sarbatorilor de iarna, la sediul unitatii Jandarmeriei din Baia Mare, copiii cadrelor militare au fost vizitati de Mos Craciun. Datorita faptului ca in ultimele zile a nins suficient de mult iar stratul de zapada este destul de mare, jandarmii au iesit in intampinarea Mosului si l-au…

- Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor fi suplimentate, in perioada 21 – 26 decembrie, aproximativ 150 de jandarmi actionand zilnic, in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta. Jandarmii vor asigura ordinea publica la manifestarile cu public numeros ...

- Modificarile aduse Codului de procedura penala ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale au fost adoptate luni de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, cu 74 voturi pentru, 31 impotriva si 3 abtineri. Comisia parlamentara speciala pe domeniul justitiei a adoptat, saptamana trecuta, modificarile…

- “100 de inimi canta Unirea” este titlul activitatii dedicate Centenarului Marii Uniri la care au participat elevii claselor a I-a A, a II-a A, a II-a C si a IV-a A de la Scoala Gimnaziala ” Avram Iancu” din Baia Mare. In cadrul activitatii mentionate, elevii au avut parte de o lectie interactiva de…

- Intr-un deceniu, apeland la patru guvernari diferite și la zeci de parlamentari, Patriarhia Romana a reușit sa mute finanțarea Catedralei Mantuirii Neamului din sarcina proprie in sarcina bugetelor publice, se arata in articolul publicat pe Sa fie lumina, citat de G4media. Potrivit investigației jurnaliștilor,…

- Baimareanul Traian Rares Tus a reusit sa obtina medalia de argint la Olimpiada Internationala de Astronomie-editia a XXIII-a care s-a desfasurat in Colmbo, capitala statului Sri Lanka. Traian a fost cel mai tanar concurent din aceasta competitie la care au participat 83 de elevi din 20 de tari. Traian…