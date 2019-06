In apa, sunt pericole uriase la orice pas, chiar si atunci cand marea e aparent linistita. Salvamarii sunt in alerta peste 12 ore pe zi.

Cei mai vulnerabili sunt copiii. In peste 70 la suta dintre operatiunile de salvare, sunt implicati minori.

Salvatorii spun ca mai mult de jumatate dintre cazurile de inec au loc in apropierea parintilor, care nu isi dau seama ca cel mic este in pericol. Contrar asteptarilor, victima nu are timp sa faca semne sau sa strige dupa ajutor. Salvamarii numesc inecul moarte silentioasa.

De la 1 iunie, salvamarii s-au confruntat cu 250 de cazuri…