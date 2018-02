Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) pe anul 2017, prezentat vineri, arata ca rata criminalitatii, pentru al saselea an consecutiv, este tot mai scazuta, iar numarul faptelor descoperite in flagrant a crescut cu 31%.

- Bilantul pe anul in 2017 prezentat vineri de Politia Romana arata ca politistii au intervenit in 740.000 de cazuri semnalate la numarul unic de urgenta 112, au desfasurat 64.000 de actiuni cu efective marite, au actionat in 240.000 de activitati din zona scolilor si au avut 430 de proiecte si campanii…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a declarat, vineri, la bilantul IGPR pe anul 2017, ca este pentru al saselea an consecutiv cand criminalitatea sesizata catre Politie isi pastreaza trendul descrescator. "In privinta volumului de munca, acesta a fost in continuare foarte mare. Politistii cu competente…

- Peste 8.300 de persoane au fost cercetate de politistii specializati in combaterea criminalitatii economice, in anul 2017, pentru infractiuni de natura economico-financiara. De asemenea, au fost aplicate masuri asiguratorii asupra unor bunuri, bani si conturi bancare in valoare de peste 1,5 miliarde…

- EVALUAREA ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN ALBA IN ANUL 2017 In anul 2017, in judetul Alba au fost inregistrate cu aproape 5 % mai putine infractiuni, comparativ cu anul 2016. A scazut criminalitatea stradala si a crescut semnificativ numarul de fapte descoperite in flagrant delict. …

- EVALUAREA ACTIVITAȚILOR DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTII VRANCENI IN ANUL 2017Obiectivele polițiștilor vranceni in anul 2017 au fost: creșterea gradului de siguranța și protecție pentru cetațeni, prevenirea și combaterea infracționalitații organizate și transfrontaliere, destructurarea gruparilor…

- Patinatorul spaniol Javier Fernandez a devenit campion european pentru a sasea oara consecutiv, vineri, la Moscova, cu trei saptamani inainte de JO-2018 de la Pyeongchang. Cu un total de 295,55 puncte, Fernandez i-a devansat pe rusii Dmitri Aliev (274,06) si Mihail Koliada (258,90).La 26 de…

- Cu un total de 295,55 puncte, Fernandez i-a devansat pe rusii Dmitri Aliev (274,06) si Mihail Koliada (258,90). La 26 de ani, Fernandez este devansat la numarul de titluri de trei patinatori: suedezul Ulrich Salchow (9 ori), austriacul Karl Schafer (opt) si rusul Evgheni Plusenko (7).

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Prahova, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi conduse…

- Cererea ministrului de Interne de demitere a sefului Politiei ridica o problema de responsabilitate. Cand are loc un eveniment, o defectiune a sistemului, cine raspunde? Raspunde seful direct al functionarului care a gresit sau raspunderea cade in sarcina celui de la varf, a sefului? Este cazul politistului…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Numultumita de modul in care a fost gestionat cazul politistului pedofil, ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus destituirea sefului Politiei Romane, chestorul principal Bogdan Despescu, si inlocuirea acestuia cu chestorul principal Catalin Ionita.

- In ultima saptamana, 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km h, pe autostrada A2. In perioada 2 ndash; 7 ianuarie a.c., politistii Brigazii…

- BILANȚUL MINIVACANȚEI DE REVELION628 de polițiști, peste 200 intervenții la evenimente, 260 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie…

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- 8.000 de politisti, peste 12.000 interventii la evenimente, aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, o singura concluzie: se continua trendul de crestere a sigurantei comunitatii, din ultimii ani, pe fondul descresterii volumului criminalitatii. In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora , pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti valorile de trafic sunt crescute iar la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, se circula in coloana.Si pe DN 73 se circula bara la bara. Toti cei care au pterecut Revelionul la pensiunile si…

- Carmen Dan și șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, au verificat vineri mai multe secții de poliție. Verificarile au vizat acele cladirile mai vechi, cu probleme, adica acelea sunt in curs de renovare sau unde ar trebui sa inceapa lucrari de renovare. Știre in curs de actualizare. Post-ul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. La nivelul tarii exista 6 drumuri nationale ...

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul investigarea criminalitatii la regimul fondurilor publice si a coruptiei Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, prevazuta cu gradul profesional de comisar sef de politie. Concursul…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Oradea si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei si aproape 10 kg. de cannabis, in urma a 2 perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri de risc. La data de 20…

- Saptamana aceasta, 390 de autospeciale au intrat in dotarea Poliției Romane. Autovehiculele au fost achiziționate in cadrul proiectului PolHumint și au fost repartizate la nivel național, urmand a fi folosite pentru activitatea operativa. In aceasta saptamana, 390 de autospeciale Dacia ...

- Polițistul lovit cu sabia de un interlop este in continuare paralizat, a precizat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Dan Ciprian Sfichi, polițistul ranit in timpul unei misiuni cu o sabie, dupa ce a fost atacat de un interlop, are o evoluție…

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire". 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Poliția Româna a transmis, prin intermediul unui comunicat, un avertisment privind persoanele care instiga participanții la proteste la acte de violența, folosindu-se de rețelele sociale, precum Facebook.”Poliția Româna face un apel catre cetațenii care vor sa participe…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 9 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. La data de 12 decembrie…

- Din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si doua autoturisme, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la km 16, in zona localitatii ilfovene Ciorogarla, informeaza, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. Pe numeroase ...

- Politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii" al Politiei Romane au indisponibilizat aproape o tona de peste, unelte de pescuit, o ambarcatiune si un autoturism, in urma unor actiuni pe apa si uscat, desfasurate pentru combaterea braconajului piscicol si a comertului ilicit cu peste si produse…

- Valorile de trafic raman ridicate pe DN1, intre Posada și Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, insa viteza de deplasare a crescut la 30 - 40 km/h, a anunțat duminica seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei citate, pe ruta ocolitoare care…

- Aproape 7.300 de persoane au fost cercetate de politistii specializati in combaterea criminalitatii econonomice, in primele 10 luni ale acestui an, pentru infractiuni de natura economico financiara.De asemenea, au fost aplicate masuri asiguratorii asupra unor bunuri si conturi bancare in valoare de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, cu ocazia Zilei Nationale, mai multe decrete prin care a avansat in grad reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si ai Serviciului de Telecomunicatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost restrictionata pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul de mers catre Pitesti, din cauza producerii a doua accidente. Primul a avut loc la kilometrul14+200, in care au fost implicate…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe perchezitii in Romania si Spania, pentru destructurarea unui grup infractional, specializat in trafic de persoane,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe percheziții in Romania și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat in trafic de persoane,…

- In perioada 21 – 26 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane care acționau pentru siguranța și fluența traficului rutier pe autostrazi au depistat 29 de șoferi care circulau cu viteze excesive, informeaza Politia Romana. Astfel, pe autostrada A1,…

- Politistii din Dambovita cerceteaza un barbat pentru contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, dupa ce l au surprins in flagrant delict in timp ce intentiona sa vanda un pistol introdus ilegal in tara din Belgia si cartuse. Bunurile au fost indisponibilizate, informeaza…

- Infractor roman, cautat in Germania, depistat in Maramureș. La data de 21 noiembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramureș au depistat un barbat, in varsta de 40 de ani, din Valenii de Munte, judetul Prahova, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare…

- "In perioada 15 – 19 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane care acționau pentru siguranța și fluența traficului rutier pe autostrazi au depistat 60 de șoferi care circulau cu viteze excesive. Astfel, pe autostrada A1, 36 de șoferi au fost inregistrați…

- Cei sase barbati care joia trecuta au fost arestati preventiv intr-un dosar de trafic si consum de droguri, au contestat masurile preventive. Astfel, dosarul va ajunge la Curtea de Apel Galati, urmand ca magistratii de aici sa stabileasca, cel mai probabil saptamana aceasta, daca ii vor…