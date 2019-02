Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 142.000 de comprimate cu substante dopante cu grad mare de risc au fost descoperite de politistii de frontiera intr-un automarfar, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, remis vineri AGERPRES. Automarfarul in care au fost gasite…

- Politistii de frontiera au descoperit in anul 2018 239 de autovehicule furate, majoritatea din gama de lux, cu peste 70% mai multe decat in anul precedent, masinile fiind indisponibilizate, iar pe numele celor implicati in aceste infractiuni au fost intocmite doare penale. Potrivit unui comunicat a…

- Romania a obtinut un nou mandat pentru functia de director Operatiuni SELEC, prin Valentin-Paul Niculescu, seful Directiei Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, care a intrunit cele mai multe voturi pentru ocuparea functiei.…