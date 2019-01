Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana a murit din cauza gripei. Numarul deceselor provocate din cauza virusului gripal a ajuns la 28, a anunțat marți, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Institutul Național de Sanatate Publica a precizat ca este vorba despre o femeie, in varsta de 75 de…

- 28 de morti din cauza gripei! Ministerul Sanatatii va distribui inca 10.000 de vaccinuri antigripale in tara. Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul deceselor survenite in urma imbolnavirii cu virusul gripal ajungand, pana in prezent, la 28, informeaza marti Centrul National de Supraveghere…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, marti seara, ca s-a confirmat virus grupal la o femeie de 75 de ani din judetul Caras-Severin. Aceasta a murit in cursul zilei de luni si nu fusese vaccinata antigripal, scrie News.ro. De asemenea, medicii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 25, informeaza luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua cazuri aveau conditii medicale preexistente. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, este vorba despre un barbat de 61 ani,…

- Numarul deceselor cauzate de gripa in acest sezon a ajuns, vineri seara, la 18, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT , conform Romania TV. Potrivit CNSCBT, al cincisprezecelea deces este al unei femei in varsta de 69 de ani, din judetul Arad, confirmata…

- Epidemia de gripa este la un pas de a fi confirmata oficial, dupa cum reiese din datele furnizate de Institutul National de Sanatate Publica, dar si din recentele declaratii facute de Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii. Astfel, in cele mai recente date oferite de Centrul National de Supraveghere si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca paisprezece persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recent caz fiind al uni barbat din Bucuresti care avea si alte afectiuni medicale, Pintea spunand ca „suntem la un pas de epidemie”, avand in vedere numarul foarte mare…

- Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, a raportat la data de 4 ianuarie cea mai recenta statistica a evolutiei infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute in sezonul 2018…