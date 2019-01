Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au anuntat, marti seara, ca s-a confirmat virus gripal la o femeie din judetul Caras-Severin care a murit in cursul zilei de luni. Numarul deceselor provocate de gripa de la inceputul acestui an a ajuns, astfel, la 28. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Medicii au confirmat, luni, doua noi decese provocate de gripa, numarul acestora ajungand astfel la 25. Ultimele decese s-au inregistrat la un barbat din judetul Prahova si la o femeie din Ialomita. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, luni…

- Epidemia de gripa este la un pas de a fi confirmata oficial, dupa cum reiese din datele furnizate de Institutul National de Sanatate Publica, dar si din recentele declaratii facute de Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii. Astfel, in cele mai recente date oferite de Centrul National de Supraveghere si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca paisprezece persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recent caz fiind al uni barbat din Bucuresti care avea si alte afectiuni medicale, Pintea spunand ca „suntem la un pas de epidemie”, avand in vedere numarul foarte mare…

- Doua persoane au murit duminica din cauza gripei Doua persoane au murit duminica din cauza gripei. Numarul deceselor în acest sezon rece a ajuns astfel la sapte. Este vorba despre un barbat în vârsta de 69 de ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal…

- Ancheta epidemiologica in maternitati Conducerea Maternitatii Giulesti din Capitala face o ancheta epidemiologica pentru a stabili daca cei 12 bebelusi nascuti acolo si care, ulterior, au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu, ar fi fost contaminati în maternitate cu stafilococul auriu,…

- Înca un pacient internat cu arsuri grave, pe 40 la suta din suprafața corpului, colcaie de infecții intraspitalicești. Se întâmpla la spitalul Floreasca, unde barbatul a fost adus fiind victima unei explozii, în Constanța, zilele trecute. În timp ce soția vrea sa fie transferat…

- Un alt pacient cu arsuri e ținut in țara, deși e plin de infecții intraspitalicesti, iar starea lui se inrautateste de la o zi la alta. Barbatul a fost, zilele trecute, victima unei explozii, in Constanța, oraș in care a fost tratat inițial și apoi a fost transferat la Spitalul de Urgența Floreasca…