- Un numar de 114 cereri de finantare pe proiecte majore sau mai mici au fost depuse pana in prezent pe axele aferente sectorului de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 cu o valoare totala eligibila de 9,5 miliarde de euro, din care au fost aprobate 65…

- Primarul general, Gabriela Firea, spune ca se lucreaza la proiecte europene in valoare de 959 de milioane de euro, din care 665 de milioane de euro reprezinta partea de finantare nerambursabila. Totodata, Primaria Capitalei a depus cereri de finantare pentru proiecte in valoare totala de 639 de milioane…

- Luni a fost semnat contractul de finantare europeana pentru modernizarea Spitalului Judetean Resita, in valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, informeaza intr-un comunicat de presa Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR Vest) . Acesta este ultimul contract dintr-o serie de trei a caror valoare…

- Va reamintim, potrivit datelor oficiale furnizate de Direcția Economica a PMT, pe 31 octombrie 2018 existau facturi restante mai vechi de 90 de zile – așa-numitele arierate – in valoare de 10,2 milioane de lei. Adica, potrivit cursului valutar de la data respectiva, peste 2,2 milioane de…

- Ministerul Sanatatii va aloca in acest an 15 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor la noul spital de copii din Timisoara, urmand ca diferenta de sapte milioane necesara finalizarii lucrarilor sa fie asigurata de Primaria Timisoara. Sumele au fost negociate miercuri seara, in fata jurnalistilor,…

- In toamna anului trecut, primarul Nicolae Robu anunța ca s-a gasit o linie de finanțare pentru achiziția unor mijloace de transport mai puțin poluante, mai exact troleibuze. Funcționarii din primarie trebuiau sa se miște repede cu proiectul, care trebuia depus in noiembrie. S-a votat in consiliul…

- trei proiecte de investitii au fost depuse de Primaria Calarasi in 2018 pentru evaluare la Organismele Intermediare. Proiecte cu finantare europeana au o valoare care se ridica la aproximativ 17,54 milioane de euro, cofinantarea bugetului local fiind de doar 2%.