Bilanţ explozie uzină chimică. Numărul deceselor a ajuns la 78 Catastrofa, care s-a produs joi la Yancheng, provincia Jiangsu, a distrus cladiri industriale din apropiere, a fisurat pereti si a spart geamurile unor imobile situate la mai multi kilometri in jur. In total sunt inca internate 566 de persoane, dintre care 66 ranite grav, iar 13 in stare de urgenta absoluta, a anuntat intr-o conferinta de presa Cao Lubao, primarul orasului. Dintre cele 28 de persoane date anterior disparute, trei au fost in cele din urma gasite in viata, iar decesul celorlalte 25 a fost confirmat in baza testelor ADN, a precizat municipalitatea pe reteaua sociala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la nivel mondial: explozie chimica extrem de puternica. In total 64 de persoane au murit/ VIDEO: minge uriașa de foc In total 64 de persoane au murit intr-o explozie chimica la Yancheng, in estul Chinei, iar salvatori au gasit un supravietuitor, la patru ore dupa acest accident industrial, intre…

- Autocarul, care transporta 53 de pasageri, doi soferi si un ghid turistic, a luat foc dintr-o cauza nestabilita in timp ce se afla pe o artera din orasul Changde, in nordul provinciei Hunan. Dintre raniti, cinci sunt in stare critica, au precizat autoritatile.Cei doi soferi au fost retinuti…

- Potrivit municipalitatii din Yancheng, alte 90 de persoane au fost grav ranite atunci cand deflagratia a zguduit joi facilitatile uzinei, a avariat cladiri de locuinte si a degajat un urias nor de fum negru. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate. Explozia a avut loc joi la ora locala 14:48 (06:48…

- Explozia produsa joi intr-o uzina chimica din estul Chinei a facut cel putin 44 de morti, potrivit unui nou bilant revazut in crestere anuntat vineri dimineata de autoritati, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: DEMISIE la varful DNA: Procuroarea care a spus despre comunicatele DNA ca…

- Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și 30 au fost ranite grav, joi, intr-o explozie puternica produsa intr-o uzina a companiei Tianjiayi Chemical, in orasul Yancheng din provincia Jiangsui, au anuntat autoritatile chineze. Explozia a avut loc la ora locala 14:48. Dupa explozie, servicii de…

- O explozie puternica s-a produs joi intr-o uzina chimica din estul Chinei, au anuntat autoritatile locale, care incearca sa afle daca exista victime, agerpres.ro.Explozia a avut loc in orasul Yancheng, in provincia Jiangsu (estul Chinei), a declarat municipalitatea.

- O explozie puternica s-a produs joi intr-o uzina chimica din estul Chinei, au anuntat autoritatile locale. Explozia a avut loc in orasul Yancheng, in provincia Jiangsu (estul Chinei), a declarat municipalitatea. O inregistrare video postata pe retele de socializare si de catre mass-media chineze arata…

- Explozia a avut loc in orasul Yancheng, in provincia Jiangsu (estul Chinei), a declarat municipalitatea. O inregistrare video postata pe retele de socializare si de catre mass-media chineze arata de la locul exploziei o minge de foc imensa, de cativa zeci de metri inaltime. Agentia de…