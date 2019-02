Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Calin Nistor, a declarat vineri, la sedinta de bilant pe 2018, ca a fost un an "atipic", marcat de plecarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, de decizii ale Curtii Constitutionale cu impact asupra procurorilor si de controale…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca urmeaza sa fie prezentata Ministerului Public si Ministerului Justitiei o propunere de reconfigurare a competentei materiale a institutiei cu privire la infractiunea de evaziune fiscala, in sensul stabilirii unui prag valoric insemnat…

- Procurorul sef interimar al DNA, Calin Nistor, a solicitat revocarea din functie a procurorilor Ciprian Man si Cristian Marius Ardelean, de la DNA Oradea, implicati în scandalul înregistrarilor în care sunt criticati judecatorii.

- Augustin Lazar a anuntat ca in perioada urmatoare vor fi procurori care vor parasi DNA si DIICOT deoarece au obosit sau au devenit vulnerabili, subliniind ca acestia nu vor fi dati afara din Ministerul Public, ci se vor intoarce la parchetele de la care provin, potrivit Mediafax. „Am propus sa existe…

- Rata anuala a inflației a scazut, in decembrie, cu 0,16 puncte procentuale, la 3,27%, reiese din datele Institutului Național de Statistica (INS), potrivit Hotnews. Faptul ca a scazut rata anuala nu inseamna ca s-au diminuat prețurile. Inflația, in sine, reprezinta un fenomen de creștere a prețurilor de consum.

- Rata anuala a inflației a scazut, in decembrie, cu 0,16 puncte procentuale, la 3,27%, reiese din datele Institutului Național de Statistica (INS). Faptul ca a scazut rata anuala nu inseamna ca s-au diminuat prețurile. Inflația, in sine, reprezinta un fenomen de creștere a prețurilor de consum. Practic,…

- Numarul persoanelor ucise in atacuri teroriste in lume a scazut cu 27% in 2017 comparativ cu 2016, cu un total de 18.814 decese, releva Indexul Terorismului Global publicat miercuri de Institutul pentru Economie si Pace (IEP), citat de AFP. Acest numar este in scadere puternica pentru…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut in octombrie fata de luna anterioara cu 2,1 puncte, pana la valoarea de 48,4 puncte, in timp ce, comparativ cu perioada similara din 2017, indicatorul a crescut cu 5 puncte. Conform unui comunicat remis AGERPRES, aceasta evolutie…