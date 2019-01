Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti si din Ilfov au intervenit, in ultimele 24 de ore, in aproape patru sute de stuatii de urgenta, in urma carora 89 de autoturisme au fost avariate.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov au anuntat, luni dimineata, ca in ultimele…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta cauzate de polei. Peste 220 de masini au fost avariate, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit, pâna duminica la ora 6.00, la 1.810 situatii de urgenta provocate de ploaia înghetata. S-au îndepartat de pe carosabil, de pe trotuare sau de pe autoturisme copaci, stâlpi de electricitate si cabluri., fiind avariate 220 de…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au intervenit, in ultimele zece ore, la 115 solicitari in urma fenomenelor meteorologice. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru indepartarea unor copaci cazuti, fiind avariate 49 de masini.

- Pompierii au fost chemati sa inlature copacii cazuti luni pe DN 7, in zona Lazaret, unde s-au prabusit in ultimele 24 de ore foarte multi arbori din cauza zapezii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Cristina Criveanu, relateaza Agerpres."Echipaj…

- Pompierii continua sa actioneze pentru stingerea incendiului izbucnit marti dimineata la depozitul de masini dezmembrate de la marginea Craiovei, in cartierul Bariera Valcii, acestia reusind in cursul noptii sa reduca din suprafata flacarilor, a informat, miercuri dimineata, Inspectoratul pentru…