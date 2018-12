Stiri pe aceeasi tema

- Alte 16.000 de persoane au fost stramutate din cauza tsunami-ului. Valuri uriase au lovit orasele de coasta pe insulele Sumatra si Java. Ploile torentiale ingreuneaza operatiunile de salvare. Echipajele de interventie spun ca foarte multi copii s-au imbolnavit si au febra, iar apa potabila lipseste.…

- Bilantul mortilor in urma tsunamiului cauzat de vulcanul Anak Krakatau in Indonezia a ajuns la cel putin 373 de morti, a anuntat agentia de gestionare a dezastrelor a tarii, scrie BBC. Purtatorul de...

- Tsunamiul care a lovit sambata seara Indonezia a provocat moartea a cel putin 373 de persoane si a ranit peste 1.400 de oameni pe insulele Java si Sumatra, potrivit unui nou bilant anuntat luni de autoritati, relateaza Reuters si dpa. "1.459 de persoane sunt ranite, iar 128 sunt date disparute", a spus…

- Bilantul tsunamiului care a lovit Indonezia continua sa creasca. 281 de oameni au murit pana la aceasta ora si peste o mie au fost raniti. Cel putin 60 de persoane sunt disparute. Pana acum, nu sunt informatii ca printre cei afectati ar fi si cetateni romani.

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dp...

- Salvatori indonezieni depuneau eforturi luni sa gaseasca supravietuitori ai tsunamiului care s-a soldat cu cel putin 281 de morti, in timp ce experti avertizeaza cu privire la riscul unor noi valuri mortale cauzate de activitatea vulcanica, relateaza AFP preluata de news.roTsunamiul a maturat…

- "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, precizand ca 57 de persoane sunt date disparute. Precedentul bilant indica 222 de morti.Sute de cladiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele…

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…