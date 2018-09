Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Numeroase persoane au ramas prinse sub daramaturi dupa ce mai multe cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de vineri, cu magnitudinea de 7,5, care a declansat valuri tsunami de pana la sase metri, a indicat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo…