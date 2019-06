BILANȚ Cât au câștigat în 2018 principalele companii media și agențiile care împart reclamă în presa românească Cele mai multe dintre marile companii media din România au ieșit pe plus în 2018, excepții notabile facând societați aflate în insolvența, precum Prima TV sau Realitatea Media, dar și compania Ringier, proprietara ziarului Libertatea care anul trecut a achiziționat GSP, potrivit datelor financiare publicate de Ministerul Finanțelor.

În același timp, agențiile de media, adica societațile care împart banii de publicitate, au avut anul trecut rezultate mai bune decât cele din 2017

HotNews.ro prezinta rezultatele financiare (cifra de afaceri, profit/pierdere)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

