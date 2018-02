Bilanț Carmen Dan. Raețchi (PNL): Demisia, singura soluție "Orice diagnoza decenta asupra bilantului de ministru al lui Carmen Dan ar conduce la ideea ca avem un ministru incompetent si ca demisia sa din functie este singura solutie. Numirea unui profesionist la conducerea MAI, care sa inteleaga problemele din sistem si sa vina rapid cu rezolvarea acestora, ar fi solutia optima", a afirmat Raetchi vineri potrivit unui comunicat. Coordonator al Comisiei de Aparare a PNL, Ovidiu Raetchi sustine ca este "penibil" ca ministrul de Interne, Carmen Dan, inca mai cere "diagnoze" asupra situatiei din Politia Romana la mai bine de an de mandat. "Este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

