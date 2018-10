Douasprezece cadavre au fost descoperite in comitatul Bay, a declarat seriful Tommy Ford, ridicand numarul deceselor din Florida la 20.



Michael, un uragan de categoria 4, a lovit pe 10 octombrie zona de coasta a Golfului Mexic, in apropiere de Panama City. Trecerea furtunii s-a soldat, de asemenea, cu un deces in Georgia, trei in Carolina de Nord si sase in Virginia.



Michael a lasat in urma scene dezolante in Florida. Autoritatile se tem ca bilantul mortilor ar putea creste, pe masura ce avanseaza operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori sub uriasele gramezi…