Bilanț AJOFM Alba 2018 – peste 6200 de persoane încadrate în muncă Ca urmare a implementarii Programului de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Alba, in anul 2018 au fost incadrate in munca peste 6200 persoane, dintre care aproape 2800 de femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, circa 2350 au peste 45 de ani, peste 1900 au varsta cuprinsa intre 35

Sursa articol si foto: revistadealba.ro

