Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 6 ianuarie, sute de jandarmi vor asigura in judetul Calarasi masurile de ordine publica pentru desfasurarea in liniste a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului.

- FOTO – Arhiva Dej24.ro Marți, 11 decembrie, polițiștii de investigații criminale din județul Bistrița Nasaud au pus in executare un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, emis de Judecatoria Bistrița, impotriva unui barbat, de 32 ani, din localitatea Bața. Acesta este cercetat…

- In perioada 29 noiembrie-5 decembrie, polițiștii suceveni au aplicat 788 de sancțiuni contravenționale, din care 670 la regimul rutier, 80 pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar restul pentru fapte de alta natura. Amenzile au totalizat peste 320.000 de lei. De asemenea, polițiștii…

- Iliuța Predescu, consilier local la Telești, este la un pas de a-și pierderea mandatului de ales, dupa ce o instanța a Judecatoriei Targu-Jiu, a decis cu cateva zile in urma, sa il condamne la un an de inchisoare cu suspendare și la obligarea de a presta munca in folosul comunitații, pentru…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman a desfașurat in luna septembrie 27 misiuni de asigurare a ordinii publice; 9 misiuni de restabilire a ordinii publice; 233 de misiuni de menținere a ordinii publice; 30 misiuni de asigurare a pazei, protecției și menținerea ordinii publice pe traseul conductelor…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, un numar de 11 perchezitii domiciliare in municipiul Targu-Jiu la persoane suspectate de tulburarea ordinii si linistii publice, urmand sa fie puse in executare 11 mandate de aducere, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- In cursul zilei de 16 octombrie 2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat pe raza de competenta pentru: mentinerea curateniei, asigurarea ordinii si linistii publice, fluenta circulatiei pe drumurile publice, protectia mediului, urmarirea legalitatii…

- La data de 9 octombrie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 61 de ani, din Baia de Aries, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii…