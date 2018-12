Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 222 de oameni si-au pierdut viata, in Indonezia, in urma unui tsunami, declansat de o eruptie vulcanica, produsa, ieri, in largul marii. Pe langa decedati, cel mai recent bilant publicat de autoritati anunta sute de raniti, precum si numeroase persoane date disparute. S-au inregistrat, de…

- Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 de oameni au fost raniti in urma tsunamiului provocat de eruptia vulcanului Anak Krakatau, in Indonezia, conform unui nou bilant, anuntat de Agentia de Gestionare a Catastrofelor, informeaza AFP, potrivit news.ro.“Numarul total de morti a ajuns…

- Peste 60 de persoane au murit si sute sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit malurile stramtorii indoneziene Sunda in urma unei eruptii vulcanice, provocand panica in randul turistilor si al locuitorilor,...

- O altercatie intre o femeie si soferul unui autobuz a provocat caderea autovehiculului in Fluviul Yangtze din China, incident soldat cu moartea a 13 persoane, relateaza vineri mass-media de stat, informeaza dpa titrat de Agerpres. Accidentul a avut loc duminica in zona metropolitana Chongqing (sud-vest).…

- Un elicopter al armatei afgane s-a prabusit miercuri in sud-vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat.

- Fostul ciclist profesionist italian Andrea Manfredi, in varsta de 26 de ani, se afla printre cele 189 de victime ale accidentului aviatic din Indonezia, scrie news.ro.Echipa Bardiani-CSF (Continental Pro, la Deuxieme Division) a anuntat decesul fostului sportiv, care a evoluat in ciclismul…

- Bilantul in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia a crescut, potrivit autoritatilor. Cel putin 832 de oameni au murit si 540 sunt raniti. Membrii echipelor de interventie actioneaza in toata zona de coasta pentru a gasi eventuali supravietuitori.

- Bilant in crestere in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia: cel putin 384 de oameni au murit pe insula Sulawesi. Acolo, zona de coasta a fost lovita de un val tsunami de 3 metri inaltime care a distrus totul in cale.