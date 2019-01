Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, in varsta de 63 de ani, a fost fotografiat in timp ce aștepta la coada sa iși cumpere un burger, cartofi prajiți și cola de la un fast-food din Seattle. Bill Gates este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar atunci cand vine vorba de cumparat burgeri se comporta la fel ca toți ceilalți…

- Florin Piersic va implini 83 de ani pe 27 ianuarie. Actorul va petrece ziua de naștere alaturi de prieteni, la cinematograful care-i poarta numele. Acesta a postat un mesaj trist pe contul socializare. "Stau și ma intreb de ce s-a schimbat lumea atat de in rau. Aflu din ziare ca mi se pregateste de…

- Amazon, infiintata in urma cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima data cea mai valoroasa companie listata la bursa din lume, transmite BBC. La finalul sedintei de luni a Bursei de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel incat capitalizarea bursiera a companiei…

- "Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, cand mai multe negocieri legislative trebuie duse la bun sfarsit inaintea alegerilor europene. Le doresc mult succes. In acelasi timp, Guvernul trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept: reforma justitiei,…

- Alexandra Myth, o vloggerita in varsta de 33 de ani, a creat o adevarata controversa in mediul online dupa ce a ales sa posteze pe contul ei de Facebook o fotografie in care apare neepilata.

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, crede ca toaletele sunt o afacere serioasa si pariaza pe faptul ca reinventarea acestor instalatii sanitare de baza poate salva o jumatate de milion de vieti omenesti si poate permite realizarea unor economii de peste 200 de miliarde de dolari, informeaza Bloomberg,…

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie,…