Stiri pe aceeasi tema

- Federația Elevilor din Romania, federație reprezentativa a elevilor din Romania, in curs de constituire, formata din urmatoarele asociații reprezentative ale elevilor: Constanța, Maramureș, Calarași, Valcea, Bacau, București și Ilfov, solicita Ministerului Transportului și Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un autoturism a intrat intr un zid, o persoana fiind incarcerata, si din nefericire decedata"Cumplitul accident rutier a avut…

- Ștefan Mandachi este proprietarul rețelei Spartan și are restaurante in aproape toata țara, inclusiv in Botoșani. Are 450 de angajați. Este sucevean. Trei milioane de afișe și trei milioane de șervețele cu mesajul: ROMANIA VREA AUTOSTRAZI au ajuns in restaurantele sale și fiecare client primește cate…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) reia protestele de strada, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Doua mii de masini vor fi parcate, miercuri, in fata Guvernului, iar…

- Primarii marilor orase ale Romaniei care s au intalnit cu premierul Viorica Dancila spun ca au obtinut raspunsuri pozitive la o parte din solicitarile legate de alocarile bugetare pentru 2019, dar ca nu toate aspectele au fost clarificate si asteapta in continuare propuneri de solutii de la Guvern.…

- Studentii Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta au castigat pentru a doua oara consecutiv Campionatul National Universitar de atletism, intrecere care s a desfasurat la Bacau, cu participarea a peste 20 de centre universitare din tara Rezultatele deosebite ale celor de la "Ovidiusldquo; i au plasat…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au depistat in trafic doi soferi care s au urcat la volan fara a detine permis de conducere. De asemenea, doua din masinile oprite in trafic fie nu erau inmatriculate, fie nu puteau fi conduse pe drumuri din Romania. Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 ianuarie a.c.,…