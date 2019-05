O asistenta a cantaretei britanice Rita Ora, care trebuia sa-i aduca valoroasele bijuterii la Festival de Film de la Cannes, le-a lasat in bagajul de mana uitat in avion, relateaza online ziarul spaniol El Pais.



Saptamana trecuta, asemeni altor actori si cantareti, Rita Ora a fost vazuta la diferite evenimente. desfasurate in cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Cantareata britanica a participat la o cina organizata de Michael Kors, sau a cantat si a pozat la evenimentul unei marci de inghetata.



La toate aceste evenimente, vedeta britanica a purtat bijuterii impresionante…