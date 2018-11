Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta al Romaniei va invita in perioada 2 noiembrie 2018- 28 februarie 2019 la expoziția Confesiuni. 1944-1965 dedicata lui Corneliu Baba, unul din marii maeștri ai școlii romanești de pictura. Deschisa la parterul Galeriei Naționale, expoziția este prilejuita de apariția volumului…

- Expoziția „100 de ani de Arta Tranșeelor“ va fi deschisa la Slatina, la Muzeul Județean Olt, din strada Ana Ipatescu nr. 1, joi, 25 octombrie, ora 13.00. Un stand cu obiecte „Trench Art“ aparținand colecționarului Cristian Dumitru, va fi organizat ...

- Comori ale portului tradițional branean, promovate printr-o expoziție de fotografie la Casa Junilor din Brașov! Centrul de Informare Turistica Poarta Schei, Brașov, gazduiește pana in 28 octombrie 2018, expoziția de fotografie etnografica „Comorile lazilor de zestre din Poarta Carpaților”. …

- Expozitia „15 Keys to Secret Chambers”, semnata de Costin Chioreanu, se deschide sambata, 13 octombrie 2018, la Castelul Bran. Nascut in Romania, designerul Costin Alexandru Chioreanu este recunoscut, in principal, in afara granitelor pentru puterea sa de a exprima nevazutul in termeni grafici.…

- Expoziția multimedia "Muzeul memoriei" anunța un nou eveniment bucureștean, pe 18 octombrie, la Galeria Tot, oferind un parcurs emoțional ghidat prin fragmente de vieți ale unor persoane anonime descoperite in memorii, inregistrari audio, jurnale, proiecții, realitate virtuala și documente istorice,…

- Un secol de arta brasoveana, rezumat intr-o noua expozitie la Muzeul de Arta (Bulevardul Eroilor 21, Brașov). Expozitia prezinta in cateva zeci de lucrari atat evolutia picturii, cat si a fotografiei in secolul XIX si la inceputul secolului XX, perioada de tranzitie spre modernitate. Expozitia…

- La ICR Miercuri, 26 septembrie 2018, ora 19.00, are loc, in Sala Mare a Institutului Cultural Roman din Aleea Alexandru nr. 38, vernisajul expoziției artistului plastic Dan Bancila, „Frumosul in unirea dintre sculptura, metal și cristal”. Expoziția, cu intrare libera pentru public, va fi deschisa in…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat astazi la vernisarea expoziției „100 de ani de silvicultura in Romania”, la Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada, eveniment organizat in contextul Centenarului Marii Uniri. Expoziția, dedicata silviculturii romanești, prezinta lumea silvicultorilor…