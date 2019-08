Stiri pe aceeasi tema

- Uleiuri esentiale, pene si puf sau deseuri de hartie - acestea sunt cateva dintre marfurile pe care Romania le exporta si, chiar daca sunt mai putin cunoscute, atrag sute de milioane de euro din strainatate in tara noastra. Iata o lista cu marfuri care...

- Radu Mazare a fost transferat in aceasta dimineața, temporar, de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul Poarta Alba din judetul Constanta, conform procedurilor, pentru a fi audiat intr-un alt dosar. Acțiunea a vut loc la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanta, fiind necesara…

- 1. Care este diferența dintre apele Dunarii și Florinel Coman? Apele Dunarii au cote, Florinel n-are. 2. Care este asemanarea dintre PSD și Naționala U21? Și unii și alții știu sa-i scoata pe romani in strada. 3. Dupa prestațiile de la Euro, Ionuț Radu are mai multe oferte: deja Iohannis și Barna i-au…

- Radu Mazare va ramane, dupa incheierea perioadei de carantina, in Penitenciarul Rahova, in regim inchis, pana cel putin in anul 2021. Asa a hotarat o comisie a Penitenciarului. In prezent, fostul edil se afla in celula din penitenciarul Rahova cu inca trei persoane, doi cetateni de origine turca si…

- Romania TV informeaza ca avocata lui Radu Mazare a anunțat ca a facut o contenstație in anulare la sentința primita de peste 9 ani de inchisoare cu executare. Contestația in anulare este o cale extraordinara prin care se ataca condamnarea definitiva pe care a primit-o fostul edil al Constanței.…

- Radu Mazare a fost arestat in Madagascar! Fostul primar al Constanței a fost condamnat saptamana trecuta la 9 ani și 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, dar mai este condamnat la 9 ani de inchisoare și in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri in Mamaia. In 2015, DNA a instituit sechestru…

- O pasagera care a calatorit, luni seara, cu aeronava Tarom Paris-București, cu care a fost adus in țara Radu Mazare, a povestit pe Facebook ca a primit loc la Business Class pentru siguranța deoarece avea loc chiar in fața fostului primar al Constanței. Pasagera scrie in postarea sa ca atunci cand a…

- Radu Mazare a fost dus in aceasta dimineața la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde judecatorii vor confirma mandatul de arestare din dosarul Polaris in care a fost condamnat, in prima instanța, la aproape zece ani de inchisoare. Astfel, fostul primar al Constanței urmeaza sa fie transferat de…