Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2015, afaceristul a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Transgaz, insa a fugit imediat din tara. Afaceristul este acuzat ca, alaturi de Dinel Staicu si de alte sapte persoane, au fraudat societatea cu peste 26 de milioane de lei. In anul 2007, toti au…

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare ''de peste 4 milioane de euro'' dintr-un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris. Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei 18:30 (17:30 GMT) de cinci persoane. Trei dintre acestea…

- Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei 18:30 (17:30 GMT) de cinci persoane. Trei dintre acestea au fost arestate, iar doua au reusit sa fuga.In timpul evenimentului nu au fost persoane ranite.''Paguba este foarte mare si urmeaza sa fie evaluata'', a declarat o…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Acum exact o luna, Leanka Grau a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de o valoare sentimentala deosebita, in care ea este dor un copil, iar mama sa - o femeie foarte tanara si frumoasa

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramane puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie inceputul sfarsitului pentru UE, scrie DIGI24, citand…

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- Cei cinci participanți ai acestei ediții au parte, ca de fiecare data, de o mulțime de provocari, cea mai importanta dintre ele fiind aceea de a aduce bucuria pe chipurile micuților ce provin din medii defavorizate. 32 la numar, 32 de micuți, carora li se pregatește cea mai frumoasa surpriza: vacanța…

- Prințul Charles a vorbit despre Regele Mihai I. &"Mi se pare ca a fost un moment îngrozitor, traumatizant când a fost silit sa paraseasca tara atât de tânar într-un context extrem de dificil; apoi a

- L-a invins in ultimii ani, in instanta, pe Gigi Becali, iar finantatorul echipei de fotbal a pierdut sigla si numele Stelei. Parca imbatat de succesul avut, juristul CSA a vrut mai mult. Dar a pierdut, de aceasta data, in fata dusmanului din Pipera. Nu-i bai, pentru ca a facut destule pentru noua echipa,…

- Fosta iubita a lui Adrian Cristea, despre cea mai dureroasa perioada. Maria Pauna a vorbit pentru prima data despre divorțul de soțul ei și a recunoscut ca a apelat la ajutorul unui psiholog. „Prințesa sprancenelor”, care a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adi Cristea, a vorbit despre o…

- Ian Rank-Broadley, care a realizat efigia reginei ce apare pe monedele britanice și din Commonwealth din 1998, este cel care va realiza statuia. Aceasta nu va fi dezvelita decat anul viitor. "Ian este un sculptor extrem de talentat și știm ca va crea un omagiu adecvat și durabil pentru mama…

- Sculptorul care a realizat imaginea reginei Elisabeta a Marii Britanii pe monedele britanice a fost ales pentru a crea o noua statuie a printesei Diana, au anuntat reprezentantii printilor William si Harry, pentru a comemora 20 de ani de la moartea mamei lor, anunta Reuters, citat de news.ro.Ian…

- “Vocea Romaniei 2017” si-a desemnat, vineri seara, cei patru finalisti. Stefan, Jane, Ana, Amir, Diana, Zsuzsana, Mano si Andrada au urcat pe scena si au sustinut reprezentatii de zile mari. Juriul format din Tudor Chirila, Smiley, Adi Despot si Loredana Groza a ramas impresionat de prestatiile concurentilor…

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, din nou impreuna cu cea care i-a fost sotie. Chiar aceasta a dat vestea pe o retea de socializare. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a lasat-o pe Lidia Buble si a fugit direct la Timisoara, acolo unde locuieste fosta sa sotie, Diana, impreuna cu cei…

- Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat oficial logodna. Cei doi se vor casatori in primavara, iar actrita americana va primi titlul de printesa sau ducesa de Sussex. La sedinta foto oficiala de luni, Meghan Markle si-a etalat inelul de logodna, realiat dupa un desing special conceput de printul…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție in primavara anului viitor. Acum, cei doi și-au anunțat logodna și au aparut in public pentru prima oara de la marele anunț. A fost ocazia pentru ca actrița sa-și arate inelul de logodna primit din partea viitorului ei soț. Prințul Harry nu a oferit…

- Prințul Harry, in varsta de 33 de ani, care se va casatori cu actrița americana Meghan Markle in primavara anului viitor, conform anunțului facut luni de tatal sau, a fost intotdeauna mult mai rebel decat fratele lui cel mare, prințul William, insa pare sa se fi cumințit in ultima perioada, dupa…

- Pe lista cu sfaturitori ai lui Nicolae Robu ii regasim pe Dorel Borza, fost senator PDL, care coordoneaza societațile comerciale și RATT, Ionut Nasleu, fost senator PRM, care are in grija Corpul de control și antifrauda, biroul de audit și asigura relația cu Poliția Locala, Florin Ravasila, fost consilier…

- Un politist francez care a lovit cu palma peste fata un imigrant in 2016 intr-un centru de retinere in apropiere de Calais, in nodul Frantei, a fost condamnat joi la sase luni de inchisoare cu executare, a anuntat Parchetul din Boulogne-sur-Mer, scrie agerpres.ro. Acest agent al politiei de…

- Tribunalul Alba a decis luni, 20 noiembrie, condamnarea la 3 ani cu executare a fostei angajate de la CEC Bank din Zlatna, Elena Metesan, judecata pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave. Instanta nu a admis peste 2 milioane de lei din prejudiciul calculat initial, astfel incat peste 100 de…

- Celebrul actor francez Alain Delon a trecut printr-o perioada de depresie dupa moartea actriței Mireille Darc in luna august. Revista saptamanala Closer, aceeași care a dezvaluit relația secreta dintre fostul președinte Hollande și actrița Julie Gayet, a publicat pe coperta o fotografie…

- “Exista viața dupa divorț”! Asta o poate spune Diana, fosta soție a lui Razvan Simion (37 de ani), care s-a remontat de dragul celor doi copilași și și-a construit un alt univers departe de București, tocmai in Timișoara. Recent, Diana a aratat noul ei “cuibușor”, o vila de toata frumusețea, pe care…

- Una din cele mai cautate casuțe din Targul de Craciun de la Sibiu este cea in care sunt expuse bijuterii inedite, realizate manual de brașoveanca Diana, cea care a parasit o multinaționala și a "meșterit" in ultimii cinci ani o afacere de succes, realizand aproape orice din piese provenind…

- Revista saptamanala Closer, aceeași care a dezvaluit relația secreta dintre fostul președinte Hollande și actrița Julie Gayet, a publicat pe coperta, la 10 noiembrie, o fotografie in care apar Alain Delon și Valerie Trierweiler și vestea ca cei doi sunt implicați intr-o "prietenie intima". "Sunt…

- Compania producatoare de rachete MBDA intentioneaza sa produca in Romania componente de rachete, sa asambleze si sa realizeze mentenanta rachetelor, in Ploiesti, dupa ce personalul roman va fi instruit la fabricile din Franta, daca se ajunge la un contract. In urma memorandumului de intelegere…

- Diana, una dintre fostele participante de la "Temptation Island – Insula Iubirii", a dat raspunsul la o intrebare care era pe buzele celor mai multi sustinatori. Pe unii i-a bucurat veste, insa pe altii, nu. Declaratiile brunetei au venit la cateva luni dupa ce o alta fosta concurenta a spus pretul…

- Diana de la "Insula Iubirii" șo cheaza din nou! Dupa ce foarte mulți oameni i-au scris pe rețelele de socializare ca are buzele mult prea mari, bruneta a dat fuga din nou in cabinetul medicului estetician pentru a le mari din nou.

- Diana, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a postat pe retelele de socializare o fotografie in are apare coafata altfel decat ne-a obisnuit. Oare, dupa ce si-a facut un nou iubit, are de gand sa faca mai multe schimbari in viata sa?

- Partidele amicale de fotbal Germania - Franța, Anglia - Brazilia și Rusia - Spania s-au terminat la egalitate, marți seara, in timp ce vicecampioana mondiala Argentina a fost invinsa de Nigeria cu 4-2, intr-o partida jucata in Rusia.Germania a evitat in extremis eșecul in fața Franței, 2-2,…

- Tensiunea din ultimul an a disparut cat ai pocni din degete! Irina Cristescu, ”Printesa ochelarilor”, si Hector Bitar, nepotul mega-miliardarului Carlos Slim, sunt acum in relatii bune, dupa ce mult timp s-au razboit prin tribunale. Nu formeaza, din nou, un cuplu, dar, de dragul copilului, se intalnesc…

- Fundașul echipei Olympique Marseille, Patrice Evra, care a lovit cu piciorul un suporter inaintea unui meci Europa League, a fost suspendat din toate competițiile europene pana pe 30 iunie 2018, a anunțat vineri UEFA. Evra nu va mai juca pe scena europeana in acest sezon și primește o amenda de 10.000…

- Andy este una dintre cele mai dorite ispite masculine de la "Insula Iubirii" și a reușit sa cucereasca multe domnișoare. Tanarul a postat recent o fotografie mai veche pe contul sau de socializare.

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Bulgaria, despre care se dețineau date ca ar fi fost folosit pentru comiterea unor furturi din locuințe prin escaladare și efracție pe raza municipiului Cluj-Napoca. Read More...

- Femeia fusese data disparuta in noaptea de vineri spre sambata si a fost gasita in stare de inconstienta marti dupa-amiaza, blocata in autoturismul avariat, in Departamentul Var, din sudul Frantei. Masina se afla langa un drum din localitatea Carnoules, aflata la 36 km de orasul Toulon. Jandarmeria…

- Fosta sotie a lui Razvan Simion s-a tuns si s-a vopsit, iar acum arata diferit. Diana a postat o imagine pe contul de socializare, in care le arata prietenilor virtuali, rezultatul. Fosta sotie a lui Razvan Simion s-a tuns si-a indreptat parul si si-a schimbat nuanta. Odata cu venirea primaverii, Diana…

- Procurorii francezi au cerut luni condamnarea la inchisoare pe viata a lui Abdelkader Merah, fratele lui Mohamed Merah, pentru 'complicitate' la asasinatele comise de acesta, in numele jihadului, in martie 2012 la Toulouse si Montauban, in sud-vestul Frantei, transmite AFP. Procuroarea Naima Rudloff…

- Razvan Simion a mers la Timisoara, pentru a sarbatori ziua de nastere a lui Tudor, baietelul lui, care tocmai a implinit 9 ani. Razvan Simion a petrecut alaturi de fosta sotie, Diana, si alaturi de cei doi copii ai lor, Tudor si Ianca.

- Emmanuel Macron avea doar 16 ani cand a cunoscut-o pe viitoarea prima doamna a Frantei. Dincolo de diferenta semnificativa de varsta, 25 de ani, povestea lor de dragoste a cunoscut mult momente complicate. Emmanuel Macron inca se straduieste sa le demonstreze parintilor sai ca s-au inselat atunci cand…

- Oficiali din Marea Britanie și Franța au declarat ca soluția cea mai buna în ce-i privește pe cetațenii britanici și francezi care au devenit membri ai gruparii Stat Islamic (IS) din Siria și Irak ar fi ca aceștia sa fie uciși, informeaza BBC citat de RFI. Aceste declarații apar dupa…

- Politisti ai Inspectoratului General al Politiei Romane, coordonati de procurorii Parchetului General, au descins miercuri dimineata la mai multe adrese din municipiul Lugoj, vizati fiind membrii clanurilor de rromi care au fost implicati in ultimul an intr-o serie de incidente violente.

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Dijon, in etapa a noua a campionatului Frantei. Golul victoriei a fost marcat in minutul 90+2, scrie news.ro.Vezi golurile AICI Thomas Meunier a adus victoria PSG-ului, cu goluri marcate in minutele…

- Prințul Harry al Marii Britanii a indemnat comunitatea internaționala sa adopte testarea periodica impotriva HIV, virusul care declanșeaza SIDA, in cadrul unei gale ce a avut loc joi seara, in care fratele prințului William a adus un omagiu emoționant activitaților desfașurate de-a lungul anilor…