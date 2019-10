Bihorenii au deblocat nationala Romania a caștigat meciul cu Insulele Feroe, impunandu-se cu 3-0. Pușcaș ’74, Mitrița ’83, Keșeru ’90+4 au marcat golurile tricolorilor. Vlad Chiricheș a fost forțat sa paraseasca terenul in urma unei accidentari. FOTO: FRF.ro © FOTO: FRF.ro © Cu golurile reușite in Feroe, George Puscas a ajuns la 6 goluri in 11 prezențe la naționala iar Claudiu Keseru are 13 goluri in 36 de meciuri pentu Romania. Cosmin Contra a optat pentru o formație (4-1-3-2). Echipa de start a Romaniei: 12. Tatarușanu – 2. Benzar, 5. Nedelcearu, 6. Chiricheș-cpt. (4. Rus, 38), 11. Bancu – 15. Anton… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

