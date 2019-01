Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice bihoreni, care au fost sesizați in 2016, il banuiesc pe oradeanul de 39 de ani ca, intre 2010 – 2013, in calitate de reprezentant al unei societați comerciale bihorene, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, cu sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…

- Potrivit Politiei Judetene Giurgiu, politistii fac cercetari, marti, intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu. Astfel, politistii pun in executare 12 mandate…

- Un barbat in varsta de 34 de ani si o tanara de 24 de ani din comuna Vidra, judetul Giurgiu, sunt cercetati pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 16,5 milioane de lei, din operatiuni cu deseuri reciclabile, scrie Agerpres. "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bistrița-Nasaud au identificat, in urma unui control efectuat la punctul de lucru (magazin alimentar) aparținand unei societati comerciale, din județul Bistrița-Nasaud, cateva zeci de pachete de țigarete fara timbre de marcaj…

- Politistii din Bihor efectueaza, vineri dimineata, 28 de perchezitii in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei…

- La aceasta ora, politistii din Bihor efectueaza 28 de perchezitii, in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii.…

- In aceasta dimineata, politistii și procurorii Capitalei efectueaza 15 percheziții domiciliare in Bucuresti si in judetele Brașov, Ilfov, Dambovita si Harghita, intr-un dosar deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de spalarea banilor in domeniul constructiilor. Suma care este obiectul procesului…