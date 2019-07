Bihor: Universitatea Oradea are 150 de locuri bugetate gratuite pentru cele 11 licee din mediul rural "Sunt locuri special alocate lor, iar noi avem disponibile 150 de locuri. Sunt foarte multe si e clar ca toti cei care isi vor promova examenul de Bacalaureat vor beneficia de aceasta gratuitate. Avem locuri, dar, din pacate, nu termina atatia in Bihor... Luni se vor afisa rezultatele si e bine sa stie mama si tata ca au asigurata scolarizarea gratuita pentru copilul lor pe toata durata ciclului de scolarizare. Am dori ca toti absolventii sa nu paraseasca Bihorul, sa vina la Oradea", a declarat vineri, pentru AGERPRES, rectorul Universitatii din Oradea, Constantin Bungau. Potrivit comunicatului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

