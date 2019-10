Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23-27 septembrie, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 8 Suceava au desfașurat diverse activitați sportive pentru a se pregati de Ziua Europeana a Sportului Școlar. Este al doilea an cand participa, in calitate de parteneri, la proiectul "Ziua Europeana a Sportului Școlar", proiect ...

- Un weekend de poveste ne promit organizatorii Dracula Horse Festival. Incepand de vineri, 27 septembrie si pana duminica 29 septembrie la Domeniul Dracula Danes de langa Sighisoara va avea loc cea de a doua editie Dracula Horse Festival. Anul acesta festivalul se anunta a fi de poveste si…

- Sub genericul „Comunitatea suntem noi”, evenimentul are ca obiectiv central sensibilizarea în vederea implicarii locale în viața comunitatilor locale a companiilor private și a instituțiilor. Astfel, organizatorii evenimentului propun o serie de activitați și ateliere…

- In perioada 26-30 august, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava s-a desfasurat prima editie a scolii de vara „Copilaria, o lume de vis", la care au participat peste 30 de elevi cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani. Acest proiect a fost coordonat de catre profesoarele Mihaela Rusu si Adina ...

- Racari a sarbatorit in acest sfarsit de saptamana, Zilele orasului iar adiministratia locala si racarenii, cu mic, cu mare, s-au regasit si au fost alaturi de istoria localitatii prin diverse activitati, dand viata orasului. Primaria Racari si Consiliul Local Racari au pregatit activitati culturale,…

- Pana in 15 august, 125 de copii participa la Școala de vara organizata de Parohia Ortodoxa „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia. Copiii, cu varste cuprinse intre 5-15 ani petrec o parte din zi intr-un mod creativ și distractiv, sub coordonarea unei echipe de 20 de socio-animatori, alcatuita din profesori,…

- "Prin acest proiect ne-am propus niste activitati destul de marete. 'Don Orione' isi extinde capacitatea scolara si de formare profesionala prin constructia unui corp de cladire, iar noi, ca si institutie, preluam de la colegii nostri din Ungaria, din judetul Bekes, exemplul de buna practica de organizare…